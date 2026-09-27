Бывший советник "Спартака" оценил перспективы Даку: он не футболист одной команды

- Даку пока не встроился в "Спартак", но станет одним из лучших бомбардиров в текущем сезоне.
Он не футболист одной команды. Ему надо адаптироваться к игре в паре с Угальде, - приводит слова Камоцци Metaratings.
Мирлинд Даку перешел в московский "Спартак" из казанского "Рубина" в летнее трансферное окно за 11 миллионов евро и заключил со столичным клубом контракт до лета 2029 года. В составе красно-белых форвард вышел на поле в девяти матчах во всех турнирах и записал на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.
По итогам девяти сыгранных туров московская команда располагается на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ с 19 набранными очками в своем активе.