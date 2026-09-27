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Юран - о победе "Урала" над "Спартаком": я даю игрокам четыре заслуженных выходных дня

Главный тренер "Урала" Сергей Юран высказался о победе команды над костромским "Спартаком".
Фото: ФК "Урал"
По словам Юрана, уральцы доказали, что у них есть характер, и заслужили четыре выходных дня.

- Я лишний раз убедился, что у нас в команде собраны парни с характером. Я всегда им говорю, что мы не должны играть без характера и без агрессии в футбольном плане.
После этой игры я даю игрокам четыре заслуженных выходных дня, - сказал Юран в эфире "Матч ТВ".

Вчера, 26 сентября, екатеринбургский "Урал" одержал выездную победу над костромским "Спартаком" в матче 12 тура Первой Лиги со счетом 2:1. Забитыми мячами отметились Сильвие Бегич и Дмитрий Тихий, в составе хозяев - Амур Калмыков.

По итогам 12 сыгранных туров команда Сергея Юрана располагается на второй строчке в турнирной таблице с 25 набранными очками, костромская команда занимает третье место с 24 баллами в своем активе.

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