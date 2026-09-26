Нападающий сборной Англии Харри Кейн объяснил нереализованный пенальти в матче с Испанией в первом туре Лиги наций.

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- Мы провели качественный матч, но команда Испании не просто так является действующим чемпионом мира. В эпизоде с пенальти я поскользнулся, просто не повезло, - цитирует Кейна AS.

Форвард отметил, что при выполнении 11-метрового удара потерял равновесие и послал мяч в перекладину.Кейн при этом отметился забитым мячом с игры, однако его гол не помог англичанам набрать очки. Встреча на "Уэмбли" завершилась победой Испании со счётом 3:2.В следующем туре, который состоится 29 сентября, Испания сыграет дома с Хорватией, а Англия отправится в Чехию.