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Кейн объяснил нереализованный пенальти в матче с Испанией

Нападающий сборной Англии Харри Кейн объяснил нереализованный пенальти в матче с Испанией в первом туре Лиги наций.
Фото: Getty Images
Форвард отметил, что при выполнении 11-метрового удара потерял равновесие и послал мяч в перекладину.

- Мы провели качественный матч, но команда Испании не просто так является действующим чемпионом мира. В эпизоде с пенальти я поскользнулся, просто не повезло, - цитирует Кейна AS.

Кейн при этом отметился забитым мячом с игры, однако его гол не помог англичанам набрать очки. Встреча на "Уэмбли" завершилась победой Испании со счётом 3:2.

В следующем туре, который состоится 29 сентября, Испания сыграет дома с Хорватией, а Англия отправится в Чехию.

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