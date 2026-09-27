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Чанов ответил, может ли Тороп равноценно заменить Акинфеева

Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов ответил, может ли Владислав Тороп стать заменой Игорю Акинфееву.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Чанова, Тороп прогрессирует, но не может равноценно заменить Акинфеева.

- Тороп спрогрессировал за последнее время.
Его игра с годами становится лучше, но пока он не может равноценно заменить Акинфеева.

Игорь долгие годы показывал высочайший класс и играл без просадок. Владислав пока не может этим похвастаться, - приводит слова Чанова Metaratings.

Игорь Акинфеев получил повреждение в апреле текущего года и с того момента не выходил на футбольное поле, контракт 40-летнего голкипера с ЦСКА рассчитан до конца нынешнего сезона.

Владислав Тороп в сезоне-2026/27 провел за "армейцев" во всех турнирах девять матчей, пропустил девять мячей и сохранил ворота "сухими" в двух встречах. Контракт 22-летнего голкипера с клубом рассчитан до лета 2030 года. Напомним, что красно-синие в летнее трансферное окно также подписали голкипера "Балтики" Максима Бориско.

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