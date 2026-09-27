Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Уфа
12:30
ТорпедоНе начат
Шинник
17:00
СКА-ХабаровскНе начат

Генич - о "Зените": встаёт и рассчитывает на индивидуальное мастерство

Спортивный комментатор Константин Генич высказался об игре "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
По словам Генича, у "Зенита" мало атак на скорости.

- У них очень мало атак на скорости. Лучший тайм "Зенита" — это матч с ЦСКА. Как они бежали?!
Но во многих матчах "Зенит" просто приходит к штрафной, встаёт и рассчитывает на индивидуальное мастерство.

Обыграл, навесил, забил там со стандарта, - сказал Генич в эфире "Матч Премьер".

После девяти сыгранных туров петербургский "Зенит" занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 18 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на три балла. В десятом туре Российской Премьер-Лиги петербуржцы сыграют на выезде с "Краснодаром".

По итогам прошлого сезона команда Сергея Семака в седьмой раз за последние восемь лет стала чемпионом России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится