Генич - о "Зените": встаёт и рассчитывает на индивидуальное мастерство

- У них очень мало атак на скорости. Лучший тайм "Зенита" — это матч с ЦСКА. Как они бежали?!
Но во многих матчах "Зенит" просто приходит к штрафной, встаёт и рассчитывает на индивидуальное мастерство.
Обыграл, навесил, забил там со стандарта, - сказал Генич в эфире "Матч Премьер".
После девяти сыгранных туров петербургский "Зенит" занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 18 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на три балла. В десятом туре Российской Премьер-Лиги петербуржцы сыграют на выезде с "Краснодаром".
По итогам прошлого сезона команда Сергея Семака в седьмой раз за последние восемь лет стала чемпионом России.