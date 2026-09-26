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Де ла Фуэнте прокомментировал победу Испании над Англией

Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился впечатлениями от победы над Англией в первом туре Лиги наций.
УЕФА
Испанцы провели матч на "Уэмбли" и завершили встречу со счётом 3:2 в свою пользу. Испанский специалист отметил характер команды в непростом матче, отдельно подчеркнув её способность сохранять хладнокровие после опасных атак соперника.

- У нашей команды большие амбиции. Она не собирается прекращать побеждать. Сегодня мы увидели, как команда пересобрала себя заново во время нелёгкого матча, в котором талантливые английские футболисты создали нам проблемы.

У англичан были моменты после контратак, но наша команда очень хладнокровно действует в таких ситуациях и никогда не сдаётся, - цитирует де ла Фуэнте Marca.

Следующим соперником испанцев в Лиге наций станет Хорватия. Матч состоится 29 сентября.

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