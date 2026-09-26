Генич отреагировал на слова Губерниева: как считаете, нормально так выступать?

Губерниев положительно оценил их назначение, добавив, что некоторые другие комментаторы канала смогут поучиться у них работе на важных матчах. При этом телеведущий использовал резкую формулировку в адрес коллег, назвав их "бездарами".
- Как считаете, нормально так выступать? Или прям перебор? - написал Генич.
Сборная России проведёт три товарищеских матча в рамках осеннего сбора. 29 сентября команда сыграет с Ираном в Казани, 3 октября встретится с Намибией в Екатеринбурге, а 6 октября проведёт заключительную игру с Нигерией в Нижнем Новгороде.