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Генич отреагировал на слова Губерниева: как считаете, нормально так выступать?

Константин Генич отреагировал на резкое высказывание Дмитрия Губерниева о комментаторах "Матч ТВ".
Фото: соцсети Генича
Поводом стали слова телеведущего о Денисе Казанском и Леониде Слуцком, которым предстоит работать на ближайших товарищеских играх сборной России.

Губерниев положительно оценил их назначение, добавив, что некоторые другие комментаторы канала смогут поучиться у них работе на важных матчах. При этом телеведущий использовал резкую формулировку в адрес коллег, назвав их "бездарами".

- Как считаете, нормально так выступать? Или прям перебор? - написал Генич.

Сборная России проведёт три товарищеских матча в рамках осеннего сбора. 29 сентября команда сыграет с Ираном в Казани, 3 октября встретится с Намибией в Екатеринбурге, а 6 октября проведёт заключительную игру с Нигерией в Нижнем Новгороде.

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