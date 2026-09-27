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"Зенит" - "Шанхай Шэньхуа": на каком канале и во сколько смотреть товарищеский матч

"Зенит" - "Шанхай Шэньхуа": где и когда смотреть трансляцию товарищеского матча.
Фото: ФК "Зенит"
Сегодня, 27 сентября, петербургский "Зенит" сыграет в Китае в рамках товарищеского матча с "Шанхай Шэньхуа", стартовый свисток запланирован на 15:00 по московскому времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале "Матч ТВ".

Напомним, что после девяти сыгранных туров петербуржцы занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ с 18 набранными очками в своем активе. Шанхайский клуб ранее возглавлял российский тренер Леонид Слуцкий.

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