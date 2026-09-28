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Альшин выделил плюс в отстранении российских клубов от еврокубков

Футболист "Факела" Ильнур Альшин выделил плюс в отстранении российских команд от международных турниров.
Фото: "Чемпионат"
Ильнур Альшин заявил, что Алексей Батраков и Матвей Кисляк смогли проявить себя в своих клубах благодаря отстранению российских клубов от участия в еврокубках и отсутствию сильных легионеров.

"Отстранение пошло на пользу молодым игрокам. Если бы клубы РПЛ играли в еврокубках, мы бы не увидели Батракова и Кисляка.
У них появился шанс заявить о себе из-за того, что на их позиции не было сильных легионеров", - сказал Альшин Metaratings.
По версии интернет-портала Transfermarkt, трансферная стоимость хавбека "Галатасарая" Алексея Батракова составляет 28 миллионов евро, полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка - 25 миллионов. Обоим футболистам 21 год.

Напомним, российские клубы отстранены от международных турниров с зимы 2022 года.

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