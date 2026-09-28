Альшин выделил плюс в отстранении российских клубов от еврокубков

"Отстранение пошло на пользу молодым игрокам. Если бы клубы РПЛ играли в еврокубках, мы бы не увидели Батракова и Кисляка.У них появился шанс заявить о себе из-за того, что на их позиции не было сильных легионеров", - сказал Альшин Metaratings.
По версии интернет-портала Transfermarkt, трансферная стоимость хавбека "Галатасарая" Алексея Батракова составляет 28 миллионов евро, полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка - 25 миллионов. Обоим футболистам 21 год.
Напомним, российские клубы отстранены от международных турниров с зимы 2022 года.