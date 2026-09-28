Альшин выделил плюс в отстранении российских клубов от еврокубков

Футболист "Факела" Ильнур Альшин выделил плюс в отстранении российских команд от международных турниров.

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"Отстранение пошло на пользу молодым игрокам. Если бы клубы РПЛ играли в еврокубках, мы бы не увидели Батракова и Кисляка.