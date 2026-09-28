Непомнящий: матч против иранцев не будет легкой прогулкой для сборной России

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"Иранцы - хороший, но в то же время непростой соперник для сборной России . Матч против них не будет легкой прогулкой, жду напряженной встречи.

Но мне кажется, играя дома, сборная России приложит все усилия, чтобы порадовать болельщиков. Сейчас у нашей команды подобрался хороший и сильный состав. Думаю, мы вправе ожидать положительного результата", – сказал Непомнящий.Сборная России 29 сентября проведет товарищеский матч со сборной Ирана в Казани, 3 октября сыграет с Намибией в Екатеринбурге, а 6-го числа примет Нигерию в Нижнем Новгороде.