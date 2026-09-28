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Непомнящий: матч против иранцев не будет легкой прогулкой для сборной России

Российский тренер Валерий Непомнящий в беседе с Rusfootball.info поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России против команды Ирана.
Фото: сборная России
"Иранцы - хороший, но в то же время непростой соперник для сборной России. Матч против них не будет легкой прогулкой, жду напряженной встречи.
Но мне кажется, играя дома, сборная России приложит все усилия, чтобы порадовать болельщиков. Сейчас у нашей команды подобрался хороший и сильный состав. Думаю, мы вправе ожидать положительного результата", – сказал Непомнящий.

Сборная России 29 сентября проведет товарищеский матч со сборной Ирана в Казани, 3 октября сыграет с Намибией в Екатеринбурге, а 6-го числа примет Нигерию в Нижнем Новгороде.

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