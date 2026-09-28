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Шалимов назвал единственный плюс нового тренера "Ростова"

Бывший главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов высказался о новом наставнике "Ростова" Дмитрии Кириченко.
Фото: ФК "Ростов"
Российский специалист не понимает, почему "Ростов" покинул бывший главный тренер Джонатан Альба.

"Непонятно, с чем все-таки связана эта замена тренера. Кто-то говорит, что с финансами проблема, кто еще что-то. Я не думаю, что с Альбой там какая-то проблема была у руководства.

У Кириченко какой плюс? Он свой. Пока я больше не вижу плюсов. Просто свой, играл в "Ростове", для болельщиков он родной", - сказал Шалимов "Матч ТВ".

Дмитрий Кириченко был назначен главным тренером "Ростова" 26 сентября. Соглашение клуба с российским специалистом рассчитано до конца сезона-2027/2028.

Кириченко выступал за желто-синих с 1998 по 2002 и с 2011 по 2013 год, также он работал в клубе тренером с 2014 по 2017 год.

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