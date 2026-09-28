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Казанский прокомментировал скандальное поведение Роналду после матча Лиги наций

Телеведущий Okko Денис Казанский прокомментировал для Rusfootball.info скандальное поведение Криштиану Роналду после вчерашнего матча Лиги наций Норвегия – Португалия.
Фото: Getty Images
- С Криштиану история интересная в первую очередь реакцией Жезуса, который обещал ему полчаса. Но не впустил, поскольку первый серьезный матч под его руководством для португальцев очень тяжело складывался.

Попросту говоря, нужно было укреплять оборону, а не искать какие-то варианты в атаке. Роналду этого не понял. И что не подошёл к болельщикам, просто говорит о его чрезмерной реакции на решение тренера.

Португалию все ещё сложно без него представить, но уже пора, чему подтверждением чемпионат мира. И в данном случае Жезус оказался прав, потому что команда получила результат. Криштиану трудно представить роль человека, который выходит со скамейки. Посмотрим, что будет с Данией. Оба прекрасно знают эго друг друга ещё по Саудовской Аравии. Ну, как-то с этим придется жить, - сказал Казанский.

Вчера, 27 сентября, сборная Португалии одержала победу над Норвегией в матче группового этапа Лиги наций - 2:1.

Криштиану Роналду провел всю игру на скамейке запасных. После финального свистка нападающий сразу отправился в подтрибунное помещение, тогда как остальная команда пошла аплодировать болельщикам.

Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

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