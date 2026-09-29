Ларин рассказал, хочет ли Глушенков попробовать себя в Европе

- Особого фанатизма к отъезду в Европу у Глушенкова нет точно.
Он понимает условия своего контракта, а когда у тебя нет возможности уехать в Европу, за тебя никто не будет платить бешеные деньги, то, соответственно, что об этом думать? Вот если он каким-то образом с "Зенитом" не договорится, то, наверное, мысли о Европе появятся, - приводит слова Ларина "Чемпионат".
Максим Глушенков выступает за петербургский "Зенит" с лета 2024 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 70 матчей и записал на свой счет 28 забитых мячей и 19 результативных передач. Также на счету футболиста 11 матчей в составе сборной России и 3 забитых мяча.
Рыночная стоимость 27-летнего нападающего оценивается порталом Transfermarkt в 15 миллионов евро, его контракт с петербуржцами рассчитан до лета 2028 года. Ранее Глушенков выступал за "Чертаново", самарские "Крылья Советов", московский "Локомотив" и столичный "Спартак", а также за подмосковные "Химки".