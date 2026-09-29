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Тюкавин просил тренерский штаб сборной России вызвать Захаряна: чтобы хотя бы здесь поиграл

Форвард сборной России Константин Тюкавин рассказал, что просил тренерский штаб вызвать Арсена Захаряна.
Фото: Getty Images
По словам Тюкавина, он просил тренерский штаб сборной России вызвать Захаряна, чтобы он поиграл за национальную команду.

- Я просил тренерский штаб, в частности, помощников Валерия Георгиевича вызвать Заху, чтобы он хотя бы здесь поиграл.

Тренерский штаб решил иначе. Видимо, есть ребята, которые больше играют и заслуживают место в сборной. Судя по всему, Заха пока еще не заслужил этого вызова, - приводит слова Тюкавина "Советский спорт".

Напомним, что Арсен Захарян был включен в расширенный состав национальной команды России на первые осенние сборы, но не вошел в окончательный список. На счету полузащитника восемь матчей в составе сборной.

В нынешнем сезоне Захарян провел за "Реал Сосьедад" во всех турнирах четыре матча и не отметился результативными действиями. Контракт россиянина с испанским клубом рассчитан до лета 2029 года, рыночная стоимость 23-летнего игрока оценивается порталом Transfermarkt в 9 миллионов евро.

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