Тюкавин просил тренерский штаб сборной России вызвать Захаряна: чтобы хотя бы здесь поиграл

- Я просил тренерский штаб, в частности, помощников Валерия Георгиевича вызвать Заху, чтобы он хотя бы здесь поиграл.
Тренерский штаб решил иначе. Видимо, есть ребята, которые больше играют и заслуживают место в сборной. Судя по всему, Заха пока еще не заслужил этого вызова, - приводит слова Тюкавина "Советский спорт".
Напомним, что Арсен Захарян был включен в расширенный состав национальной команды России на первые осенние сборы, но не вошел в окончательный список. На счету полузащитника восемь матчей в составе сборной.
В нынешнем сезоне Захарян провел за "Реал Сосьедад" во всех турнирах четыре матча и не отметился результативными действиями. Контракт россиянина с испанским клубом рассчитан до лета 2029 года, рыночная стоимость 23-летнего игрока оценивается порталом Transfermarkt в 9 миллионов евро.