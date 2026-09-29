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Товарищеские матчи. Сборные

Россия
2 - 0 2 0
Иран2 тайм

Головин открыл счет в товарищеском матче сборной России с Ираном

Россия вышла вперед в контрольной игре против Ирана.
Фото: РФС / Сборная России
В эти минуты в Казани проходит товарищеская встреча, в которой сборная России принимает у себя дома команду Ирана. Матч проходит на стадионе "Казань Арена", на данный момент счет 1:0 в пользу хозяев поля. На 21-й минуте отличился полузащитник Александр Головин, забивший с передачи Алексея Батракова.

Напомним, 4 октября российская национальная сборная сыграет против Намибии, а 6-го числа встретится с командой Нигерии.

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