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Абаскаль продолжит тренерскую карьеру в Швейцарии

Бывший главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль возглавил клуб из 2-го дивизиона чемпионата Швейцарии.
Фото: ФК "Спартак"
Испанский специалист Гильермо Абаскаль, ранее возглавлявший московский "Спартак", стал новым главным тренером клуба "Ивердон Спорт", сообщает издание Blick. Эта команда играет во втором по значимости дивизионе чемпионата Швейцарии.

Абаскаль находился без работы с марта этого года после увольнения из мексиканского "Атлетико Сан-Луис". Также за свою тренерскую карьеру он тренрировал швейцарские "Базель", "Лугано" и итальянский "Асколи".

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