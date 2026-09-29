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В Англии подтвердили виновность "Ман Сити" в нарушении финансовых правил

"Манчестер Сити" признан виновным по всем пунктам обвинения о серьезных нарушениях финансовых правил АПЛ.
Фото: Getty Images
Пресс-служба английской Премьер-лиги сообщила, что независимая комиссия вынесла решение о виновности "Манчестер Сити" по всем пунктам, касающимся нарушений финансовых регламентов лиги.

В заявлении говорится, что клуб заключал фиктивные контракты с партнерами, завышал доходы и скрывал финансы, превысив лимиты расходов АПЛ и УЕФА. В ходе расследования лиги выявлены многочисленные нарушения сотрудничества, три из которых подтверждены.

Сообщается, что вопрос о санкциях к "Ман Сити" обсудят на отдельном заседании. Клуб имеет право оспорить результаты независимой комиссии и должен подать апелляцию до пятницы, 2 октября.

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