Матчи Скрыть

Кисляк признался, что не хотел бы возвращения Головина в РПЛ

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался о возможном возвращении в чемпионат России хавбека "Монако" Александра Головина.
Фото: РФС / Сборная России
"Я не хочу, если честно. Пусть там играет, ха-ха. Ну нет, если в ЦСКА, то пусть возвращается, конечно. Усилит нас.

Но когда ты играешь в Европе… Это уже его решение, понятное дело, но, наверное, не стоит возвращаться. Но если вернется, то будет хорошо, уровень чемпионата поднимется", - сказал Кисляк.

В минувшее трансферное окно интерес к полузащитнику "Монако" и сборной России Алексанру Головину проявляли два клуба из Российской Премьер-Лиги: московский "Спартак" и петербургский "Зенит". Сообщалось, что красно-белые предлагали за 30-летнего атакующего хавбека 19 миллионов евро.

Источник: "РБ Спорт"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится