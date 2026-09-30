Кисляк признался, что не хотел бы возвращения Головина в РПЛ

"Я не хочу, если честно. Пусть там играет, ха-ха. Ну нет, если в ЦСКА, то пусть возвращается, конечно. Усилит нас.
Но когда ты играешь в Европе… Это уже его решение, понятное дело, но, наверное, не стоит возвращаться. Но если вернется, то будет хорошо, уровень чемпионата поднимется", - сказал Кисляк.
В минувшее трансферное окно интерес к полузащитнику "Монако" и сборной России Алексанру Головину проявляли два клуба из Российской Премьер-Лиги: московский "Спартак" и петербургский "Зенит". Сообщалось, что красно-белые предлагали за 30-летнего атакующего хавбека 19 миллионов евро.
Источник: "РБ Спорт"