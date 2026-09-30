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"Моль на выдумку опять не хитра". Губерниев ответил Шнякину

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на пост коллеги Дмитрия Шнякина.
Фото: ФК "Краснодар"
"Блин, там опять из чулана вылезла недокомментатор-жопа…

Комментировать не буду, моль на выдумку опять не хитра…" - написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Ранее Губерниев выразил свою поддержку Денису Казанскому и Леониду Слуцкому, получившим назначения на предстоящие игры сборной России, сказав: "Иные бездари из чулана 8-666 услышат, как надо работать на важных футбольных матчах!".

Шнякин возразил, что "если бы не солома в голове", Губерниев мог бы вспомнить, что Казанский вырос в знаменитой комнате "8-16" в Останкино.

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