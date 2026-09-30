Сафонов - о Кварацхелии: он точно один из лучших игроков мира сейчас

- Хвича точно один из лучших игроков мира сейчас. Обидно очень, что он не смог показать себя на чемпионате мира.
Но понятно, что многие будут смотреть на этот чемпионат мира при определении лучших игроков. Зависит ли от этого, лучше он или нет, - не знаю, есть сомнения, - сказал Сафонов на ютуб-канале "Вписка".
В минувшем сезоне Кварацхелия провёл за "ПСЖ" 48 матчей, забил 19 голов и сделал 11 результативных передач. Вместе с парижанами грузин выиграл Лигу чемпионов и был признан лучшим игроком турнира.
Церемония вручения "Золотого мяча" состоится 26 октября в Лондоне.