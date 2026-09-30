Сафонов - о Кварацхелии: он точно один из лучших игроков мира сейчас

Голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов высказался о шансах своего одноклубника Хвичи Кварацхелии на получение "Золотого мяча" по итогам сезона-2025/26.

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- Хвича точно один из лучших игроков мира сейчас. Обидно очень, что он не смог показать себя на чемпионате мира.

Грузинский футболист вошёл в список номинантов на престижную индивидуальную награду.Но понятно, что многие будут смотреть на этот чемпионат мира при определении лучших игроков. Зависит ли от этого, лучше он или нет, - не знаю, есть сомнения, - сказал Сафонов на ютуб-канале "Вписка".В минувшем сезоне Кварацхелия провёл за "ПСЖ" 48 матчей, забил 19 голов и сделал 11 результативных передач. Вместе с парижанами грузин выиграл Лигу чемпионов и был признан лучшим игроком турнира.Церемония вручения "Золотого мяча" состоится 26 октября в Лондоне.