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Гвардиола обратился к "Манчестер Сити"

Экс-наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола публично поддержал английский клуб после решения независимой комиссии по делу о нарушении финансовых правил Премьер-лиги.
Фото: Getty Images
Гвардиола заявил, что сохраняет поддержку клуба и его представителей.

- Я хочу, чтобы каждый болельщик "Манчестер Сити" во всём мире знал, что я с вами - больше, чем когда-либо. Я всегда был и буду на стороне своего клуба, владельца, генерального директора Феррана Сориано, игроков, персонала, Энцо Марески и вас, наших уникальных болельщиков.

Скажу прямо: мы пройдём через это вместе. Я люблю вас всех, - написал Гвардиола в социальных сетях.

Ранее комиссия признала "горожан" виновными по 114 из 115 пунктов обвинения. При этом руководство "Манчестер Сити" продолжает отрицать нарушения.

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