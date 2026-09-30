Пресс-служба петербургского "Зенита" объявила, что Александр Соболев признан лучшим игроком команды по итогам сентября.
В сентябре Александр Соболев провел за петербуржцев во всех турнирах четыре матча и записал на свой счет четыре забитых мяча и одну голевую передачу. На данный момент форвард является лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги с семью забитыми голами в своем активе.
Стал известен лучший игрок "Зенита" по итогам сентября
Объявлен лучший футболист "Зенита" по итогам сентября.
Фото: ФК "Зенит"