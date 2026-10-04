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Карпин - о возможном матче с "СиндЕкатом": сначала Намибию пускай обыграют

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном проведении товарищеского матча с медиафутбольным "СиндЕкатом".
Фото: РФС
По словам Карпина, "СиндЕкату" нужно для начала обыграть Намибию, чтобы говорить о товарищеском матче со сборной России.

- Вы считаете, что "СиндЕкат" сильнее Намбии? Можно проверить? Проверяйте.
Сначала Намибию пускай обыграет "СиндЕкат", потом посмотрим, - приводит слова Карпина "РБ Спорт".

Вчера, 3 октября, национальная команда России одержала победу над сборной Намибии в товарищеском матче со счетом 6:0. Встреча проходила в Екатеринбурге, забитыми мячами отметились: Лечи Садулаев, Константин Тюкавин, Данил Пруцев, Максим Глушенков, Максим Петров (пенальти) и Камаижанда Ндисиро (автогол).

Екатеринбург в Медиафутбольной Лиге представляет "СиндЕкат" - за команду выступает несколько футболистов, ранее игравших за "Урал".

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