Карпин - о возможном матче с "СиндЕкатом": сначала Намибию пускай обыграют

- Вы считаете, что "СиндЕкат" сильнее Намбии? Можно проверить? Проверяйте.
Сначала Намибию пускай обыграет "СиндЕкат", потом посмотрим, - приводит слова Карпина "РБ Спорт".
Вчера, 3 октября, национальная команда России одержала победу над сборной Намибии в товарищеском матче со счетом 6:0. Встреча проходила в Екатеринбурге, забитыми мячами отметились: Лечи Садулаев, Константин Тюкавин, Данил Пруцев, Максим Глушенков, Максим Петров (пенальти) и Камаижанда Ндисиро (автогол).
Екатеринбург в Медиафутбольной Лиге представляет "СиндЕкат" - за команду выступает несколько футболистов, ранее игравших за "Урал".