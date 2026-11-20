Турецкий журналист Невзат Диндар заявил, что переход российского полузащитника Алексея Батракова в "Галатасарай" состоялся благодаря президенту клуба Дурсуну Озбеку.

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Если вы записываете этот переход на счёт скаутского отдела "Галатасарая", значит, вы просто действуете недобросовестно, - приводит слова Диндара Winner Galatasaray.

По его словам, представители скаутского отдела стамбульцев пытаются приписать себе заслуги в осуществлении трансфера.- Это не трансфер по линии скаутинга. Все пытаются приписать себе заслуги в переходе Батракова. Это трансфер президента, трансфер Дурсуна Озбека.Батраков присоединился к "Галатасараю" летом 2026 года. В нынешнем сезоне россиянин провёл 13 матчей за турецкую команду во всех турнирах, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.