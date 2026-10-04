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Карпукас - о "Локомотиве": российский футбол этот клуб на данный момент чуть потерял

Бывший футболист "Локомотива" Артем Карпукас высказался о ситуации в московском клубе.
Фото: ФК "Локомотив"
Артем Карпукас заявил, что с ностальгией вспоминает прошлый сезон в составе "железнодорожников".

"Грустно ли, что топ-клуб сейчас думает о борьбе за выживание?

В прошлом году у нас была потрясающая команда. Я получал большое удовольствие от футбола, с ностальгией вспоминаю тот сезон. Российский футбол эту команду на данный момент чуть потерял", - сказал Карпукас "Спорт-Экспрессу".

На данный момент московский "Локомотив" занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 7 очков в девяти встречах. В прошлом сезоне команда Михаила Галактионова финишировала на третьей строчке с 53 баллами в своем активе.

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