Карпукас - о "Локомотиве": российский футбол этот клуб на данный момент чуть потерял

"Грустно ли, что топ-клуб сейчас думает о борьбе за выживание?
В прошлом году у нас была потрясающая команда. Я получал большое удовольствие от футбола, с ностальгией вспоминаю тот сезон. Российский футбол эту команду на данный момент чуть потерял", - сказал Карпукас "Спорт-Экспрессу".
На данный момент московский "Локомотив" занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 7 очков в девяти встречах. В прошлом сезоне команда Михаила Галактионова финишировала на третьей строчке с 53 баллами в своем активе.