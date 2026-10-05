Червиченко: на ЧМ сборная России бы выступила достойно, один Головин чего стоит

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Думаю, на ЧМ сборная России не пошумела, но точно выступила бы достойно. Состав сейчас подобрался приличный, чего стоит только один Головин.

- Матч с Ираном лично мне понравился, видно, что и ребята были заряженные. Соперник статусный, отсюда и такой настрой.Он на голову всех сильнее на данный момент. Прекрасно ведет игру, на нем весь креатив, – сказал Червиченко.На нынешнем сборе россияне победили Иран со счётом 2:0, а затем разгромили Намибию – 6:0. Следующую встречу команда Валерия Карпина проведёт 6 октября в Нижнем Новгороде против Нигерии.