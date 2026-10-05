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Червиченко: на ЧМ сборная России бы выступила достойно, один Головин чего стоит

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в беседе с Rusfootball.info высказался о сборной России.
Фото: РФС
- Матч с Ираном лично мне понравился, видно, что и ребята были заряженные. Соперник статусный, отсюда и такой настрой.
Думаю, на ЧМ сборная России не пошумела, но точно выступила бы достойно. Состав сейчас подобрался приличный, чего стоит только один Головин.

Он на голову всех сильнее на данный момент. Прекрасно ведет игру, на нем весь креатив, – сказал Червиченко.

На нынешнем сборе россияне победили Иран со счётом 2:0, а затем разгромили Намибию – 6:0. Следующую встречу команда Валерия Карпина проведёт 6 октября в Нижнем Новгороде против Нигерии.

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