- Честно говоря, я не ожидал такого результата. Я относился к категории людей, которые скептически воспринимали назначение Шварца. Вынужден признать свою недальновидность и недооценку его второго захода в "Динамо".
Понятно, что цыплят считают по весне, а итоговое место определяется после 30 туров, а не после 15. Но этот отрезок команда действительно провела здорово, - приводит слова Черданцева "Матч ТВ".
В 15 туре Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" на домашнем стадионе сыграло вничью с "Краснодаром", играя с 44 минуты в меньшинстве после удаления Максима Осипенко. Забитыми мячами в этой встрече отметились Джон Кордоба и Ярослав Гладышев.
На данный момент подопечные Сандро Шварца возглавляют турнирную таблицу российского чемпионата с 32 набранными очками в своем активе. Краснодарцы располагаются на четвертой строчке с 27 баллами. Напомним, что по итогам прошлого сезона южане стали серебряными призерами чемпионата России, динамовцы заняли седьмое место.