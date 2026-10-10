В Турции высоко оценили игру Батракова в матче с "Касымпашой"

"Батраков выдал свой лучший матч с момента приезда. Он был одним из лучших игроков команды. Самое главное, его взаимопонимание с атакующими игроками - Рафаэлем Леау, Юнусом Акгюном и Денизом Голем - было особенно впечатляющим. Думаю, это был первый раз, когда мы действительно увидели настоящего Батракова", - сказал Экен "Советскому спорту".
Вчера, 9 октября, состоялся матч седьмого тура турецкой Суперлиги между стамбульскими "Галатасараем" и "Касымпашой". Команда Алексея Батракова одержала победу со счетом 3:1, несмотря на удаление в середине второго тайма.
21-летний футболист провел на поле 67 минут и отличился одной результативной передачей.