В Турции высоко оценили игру Батракова в матче с "Касымпашой"

Турецкий журналист Умут Экен высказался об игре Алексея Батракова за "Галатасарай" в прошедшем матче Суперлиги.

Фото: ФК "Галатасарай"





"Батраков выдал свой лучший матч с момента приезда. Он был одним из лучших игроков команды . Самое главное, его взаимопонимание с атакующими игроками - Рафаэлем Леау, Юнусом Акгюном и Денизом Голем - было особенно впечатляющим. Думаю, это был первый раз, когда мы действительно увидели настоящего Батракова", - сказал Экен



Вчера, 9 октября, состоялся матч седьмого тура турецкой Суперлиги между стамбульскими "Галатасараем" и "Касымпашой". Команда Алексея Батракова одержала победу со счетом 3:1, несмотря на удаление в середине второго тайма.



21-летний футболист провел на поле 67 минут и отличился одной результативной передачей. Турецкий журналист считает, что российский полузащитник хорошо проявил себя в прошедшем матче. Он отметил, что у футболиста хорошее взаимопонимание с другими игроками команды.. Самое главное, его взаимопонимание с атакующими игроками - Рафаэлем Леау, Юнусом Акгюном и Денизом Голем - было особенно впечатляющим. Думаю, это был первый раз, когда мы действительно увидели настоящего Батракова", - сказал Экен "Советскому спорту" Вчера, 9 октября, состоялся матч седьмого тура турецкой Суперлиги между стамбульскими "Галатасараем" и "Касымпашой". Команда Алексея Батракова одержала победу со счетом 3:1, несмотря на удаление в середине второго тайма.21-летний футболист провел на поле 67 минут и отличился одной результативной передачей.