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В ЦСКА ответили, согласовывал ли клуб с Акинфеевым подписание Бориско

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов сообщил, обсуждался ли с Игорем Акинфеевым трансфер Максима Бориско.
Фото: ФК ЦСКА
Дмитрий Игдисамов сообщил, что Игорь Акинфеев поддержал решение клуба укрепить вратарскую позицию.

"Был ли предварительный разговор с Игорем об этом трансфере? Мы вместе обсуждали и пришли к выводу, что позицию укрепить надо.

Но не было такого, что кого-то согласовали или не согласовали с Игорем Владимировичем, как писали в каких-то СМИ", - сказал Игдисамов "Спорт-Экспрессу".

Максим Бориско подписал контракт с московским ЦСКА в конце июля. Соглашение голкипера с клубом действует до конца июня 2029 года. На его счету 4 матча и 6 пропущенных голов за "армейцев".

Игорь Акинфеев не выступает за московский клуб с апреля из-за повреждения.

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