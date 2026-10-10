В ЦСКА ответили, согласовывал ли клуб с Акинфеевым подписание Бориско

"Был ли предварительный разговор с Игорем об этом трансфере? Мы вместе обсуждали и пришли к выводу, что позицию укрепить надо.
Но не было такого, что кого-то согласовали или не согласовали с Игорем Владимировичем, как писали в каких-то СМИ", - сказал Игдисамов "Спорт-Экспрессу".
Максим Бориско подписал контракт с московским ЦСКА в конце июля. Соглашение голкипера с клубом действует до конца июня 2029 года. На его счету 4 матча и 6 пропущенных голов за "армейцев".
Игорь Акинфеев не выступает за московский клуб с апреля из-за повреждения.