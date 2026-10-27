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Слуцкий не согласен с мнением, что раньше уровень футболистов был выше

Российский тренер Леонид Слуцкий не согласился с утверждением, что десять лет назад общий уровень футболистов был выше, чем сейчас.
Фото: Михаил Синицын/?ТАСС
По мнению специалиста, средний уровень игроков постоянно повышается. Это касается не только физических характеристик, но и технической подготовки. При этом Слуцкий допустил, что о количестве ярких футболистов разных поколений можно спорить.

"Средний уровень футболистов растёт постоянно, на мой взгляд. Даже если посмотреть показатели по уровню интенсивности, по атлетизму, по антропометрии, технической оснащённости", — заявил Слуцкий.

Источник: YouTube-канал FONBET

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