Радимов: впечатлен, как выглядит Кисляк - пошла на пользу игра рядом с Пьяничем

Фото: ПФК ЦСКА

"Меня впечатляет работа Кисляка, который, может быть, сейчас не так заметен, но насколько он стал старше, грамотнее в позиции играть. И я думаю, что Кисляку пошла на пользу его игра рядом с Пьяничем", — заявил Радимов.