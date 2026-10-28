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Радимов: впечатлен, как выглядит Кисляк - пошла на пользу игра рядом с Пьяничем

Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов высоко оценил прогресс Матвея Кисляка, отметив влияние Миралема Пьянича на развитие 21-летнего футболиста.
Фото: ПФК ЦСКА
По мнению Радимова, молодой хавбек заметно прибавил в тактической грамотности и теперь способен одинаково эффективно действовать на разных позициях в центре поля. Особенно эксперт выделил умение Кисляка правильно выбирать позицию.

"Меня впечатляет работа Кисляка, который, может быть, сейчас не так заметен, но насколько он стал старше, грамотнее в позиции играть. И я думаю, что Кисляку пошла на пользу его игра рядом с Пьяничем", — заявил Радимов.

Экс-футболист "Зенита" признался, что сам освоил подобные навыки значительно позже, чем нынешний полузащитник ЦСКА.

"Я такой позиционной игре научился гораздо позже, хотя я, допустим, неплохо играл в футбол в центре поля. То есть этот опыт у меня пришел позже", — добавил он.

Радимов также назвал Кисляка своим любимым футболистом. В нынешнем сезоне РПЛ 21-летний полузащитник провел 12 матчей и отметился двумя результативными передачами.

Источник: "РБ Спорт"

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