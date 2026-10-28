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Тюкавин раскритиковал пенальти в ворота "Динамо" в кубковом матче с "Краснодаром"

Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин выразил несогласие с решением арбитра назначить пенальти в ворота бело-голубых в кубковой встрече с "Краснодаром" (1:2).
Фото: ФК "Краснодар"
Спорный эпизод произошел уже на первой минуте матча. После просмотра ВАР судья Станислав Матвеев усмотрел нарушение правил со стороны защитника "Динамо" Давида Рикардо на полузащитнике "Краснодара" Кристиане.

"Всем же было видно, что игрок "Краснодара" Кристиан начал заранее заваливаться и падать. Приняли такое решение — окей. Хорошо, что Курбан в том эпизоде здорово сыграл и выручил команду. Значит, пенальти не было", — заявил Тюкавин.

Форвард также признался, что решение арбитра повлияло на эмоциональное состояние команды. По его словам, после спорного момента напряжение заметно возросло как на поле, так и на скамейке запасных.

"Конечно, это сбивает. После этого эпизода игра стала эмоциональной. Вы видели, что вся скамейка и тренерский штаб были на эмоциях", — добавил футболист.

После пяти туров "Динамо" занимает второе место в группе B Пути РПЛ Кубка России с девятью очками. Следующий матч турнира москвичи проведут 26 ноября против "Факела".

Источник: "Спорт-Экспресс"

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