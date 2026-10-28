Тюкавин раскритиковал пенальти в ворота "Динамо" в кубковом матче с "Краснодаром"

Фото: ФК "Краснодар"

"Всем же было видно, что игрок "Краснодара" Кристиан начал заранее заваливаться и падать. Приняли такое решение — окей. Хорошо, что Курбан в том эпизоде здорово сыграл и выручил команду. Значит, пенальти не было", — заявил Тюкавин.