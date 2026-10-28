Тюкавин раскритиковал пенальти в ворота "Динамо" в кубковом матче с "Краснодаром"

"Всем же было видно, что игрок "Краснодара" Кристиан начал заранее заваливаться и падать. Приняли такое решение — окей. Хорошо, что Курбан в том эпизоде здорово сыграл и выручил команду. Значит, пенальти не было", — заявил Тюкавин.
Форвард также признался, что решение арбитра повлияло на эмоциональное состояние команды. По его словам, после спорного момента напряжение заметно возросло как на поле, так и на скамейке запасных.
"Конечно, это сбивает. После этого эпизода игра стала эмоциональной. Вы видели, что вся скамейка и тренерский штаб были на эмоциях", — добавил футболист.
После пяти туров "Динамо" занимает второе место в группе B Пути РПЛ Кубка России с девятью очками. Следующий матч турнира москвичи проведут 26 ноября против "Факела".
Источник: "Спорт-Экспресс"