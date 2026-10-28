По информации журналиста Маттео Моретто, швейцарский специалист находится на завершающей стадии переговоров с "Бёрнли". Ожидается, что стороны официально оформят сотрудничество в течение нескольких дней.
При этом на Челестини также претендует "Хетафе". Однако сам тренер отдает предпочтение английскому клубу. Отмечается, что в ходе переговоров у него сложились хорошие отношения с представителями "Бёрнли".
48-летний специалист остается свободным агентом после ухода из ЦСКА в мае 2026 года. Во время работы с московской командой Челестини завоевал Суперкубок России.
Источник: Маттео Моретто
Экс-тренер ЦСКА Челестини близок к назначению в английский клуб - источник
Бывший главный тренер ЦСКА Фабио Челестини может в ближайшие дни возглавить английский "Бёрнли", несмотря на интерес со стороны испанского "Хетафе".
Фото: ПФК ЦСКА