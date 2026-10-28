Слуцкий назвал самого незаслуженного обладателя "Золотого мяча"

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"Мне кажется, даже при всём при том, что там хороший был сезон… Он всё равно никогда не был прямо вот настолько ярок, чтобы получить "Золотой мяч". Да, топовый игрок, да, высочайшего уровня, но не на "Золотой мяч", — заявил Слуцкий.

По мнению специалиста, английский нападающий был футболистом высокого уровня, однако его выступления не соответствовали статусу лучшего игрока мира. При этом Слуцкий признал, что сезон, по итогам которого Оуэн получил награду, был успешным.Оуэн стал обладателем престижной награды в 2001 году, выступая за "Ливерпуль". В том сезоне английский клуб выиграл Кубок Англии, Кубок лиги и Кубок УЕФА, а сам форвард был одним из лидеров команды.Напомним, действующим обладателем "Золотого мяча" является нападающий "Баварии" Гарри Кейн, получивший награду в 2026 году.Источник: YouTube-канал FONBET