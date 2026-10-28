Бывший вратарь "Динамо" назвал условия, при которых Сафонов может стать первым в мире

Бывший голкипер сборной СССР и московского " Динамо " Владимир Пильгуй высоко оценил достижения Матвея Сафонова, который занял четвёртое место в голосовании за звание лучшего вратаря мира.

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- Россиянин Матвей Сафонов вошёл в четверку лучших вратарей мира. Как оцениваете его результат?



- Могу только порадоваться и за Матвея, и за отечественный футбол. Конечно, это успех. Призываю Матвея и дальше держать эту марку.



- Сможет он в дальнейшем стать первым вратарём в мире?



- Все предпосылки для этого есть, но тяжело это предугадать. Потому что случаются порой травмы, а бывает, что футболист выходит из формы. Держать форму на высоком уровне все время нельзя.



Матвей играет в "ПСЖ" против самых сильных соперников, играет успешно, за что и получил признание. Хочется пожелать, чтобы форму, которую она набрал, держалась как можно дольше. И чтобы болячки обходили его стороной.



Виктория Яковлева, Rusfootball.info