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"Ростов" забил шесть мячей "Акрону" в матче Кубка России

"Ростов" разгромил тольяттинский "Акрон" со счётом 6:1 в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Ростов"
На шестой минуте Роналдо открыл счёт, на 16-й Даниил Шанталий удвоил преимущество ростовчан, а на 22-й Давид Семенчук забил третий мяч.

В начале второго тайма "Ростов" продолжил наращивать преимущество. На 46-й минуте отличился Иван Комаров, а спустя две минуты Даниил Прохин довёл счёт до 5:0.

На 53-й минуте Арсений Дмитриев забил единственный гол "Акрона". Однако последнее слово осталось за хозяевами: шестой мяч ростовчан записал на свой счёт Олакунле Олусегун.

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