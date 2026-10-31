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Моуринью высказался на тему конфликта Мбаппе с Китаем

Главный тренер "Реала" Жозе Моуринью прокомментировал ситуацию, возникшую между форвардом Килианом Мбаппе и Китаем.
Фото: ФК "Реал Мадрид"
"Эта история с Китаем — пример опасностей современного мира. Лучшее, что можно сегодня сделать — это промолчать и ничего не говорить.

Во многих вещах, которые произносишь, кроется опасность. На мой взгляд, он проявил себя очень ответственно", - цитирует Моуринью Madrid Xtra.

Ранее в одном из интервью Мбаппе признался, что его насмешил мем, где он был изображен как "китайский диктатор". Хотя он не назвал имя бывшего китайского лидера, все поняли, что речь шла о Мао Цзэдуне. На изображение известного политика было наложено лицо Мбаппе.

После этого некоторые китайские компании перестали работать с Мбаппе, а в Китае перестали показывать матчи испанской Ла Лиги. Мбаппе и мадридский "Реал" извинились за этот скандал.

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