Моуринью высказался на тему конфликта Мбаппе с Китаем

Фото: ФК "Реал Мадрид"

"Эта история с Китаем — пример опасностей современного мира. Лучшее, что можно сегодня сделать — это промолчать и ничего не говорить.

Во многих вещах, которые произносишь, кроется опасность. На мой взгляд, он проявил себя очень ответственно", - цитирует Моуринью Madrid Xtra.Ранее в одном из интервью Мбаппе признался, что его насмешил мем, где он был изображен как "китайский диктатор". Хотя он не назвал имя бывшего китайского лидера, все поняли, что речь шла о Мао Цзэдуне. На изображение известного политика было наложено лицо Мбаппе.После этого некоторые китайские компании перестали работать с Мбаппе, а в Китае перестали показывать матчи испанской Ла Лиги. Мбаппе и мадридский "Реал" извинились за этот скандал.