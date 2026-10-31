Форвард "Факела" Кокшаров прокомментировал эмоциональное состояние после поражения "Рубину"

Игрок "Факела" Александр Кокшаров высказался после поражения в матче 13-го тура чемпионата России от "Рубина" (0:1).

Фото: ФК "Факел"

"Эмоциональное состояние не очень, но мы понимаем всю ситуацию, делаем все, что в наших силах, чтобы вырваться из нее.