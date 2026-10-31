Форвард "Факела" Кокшаров прокомментировал эмоциональное состояние после поражения "Рубину"

"Эмоциональное состояние не очень, но мы понимаем всю ситуацию, делаем все, что в наших силах, чтобы вырваться из нее.
Тренер нам сказал, что к игрокам претензий нет. Надо делать все так же, как мы и делаем, продолжать работу", - сказал Кокшаров.
"Факел" уступил на выезде казанскому "Рубину" в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе "Ак Барс Арена" в Казани и завершилась со счетом 0:1.
Это поражение стало девятым в текущем чемпионате для воронежской команды. "Факел" набрал 6 очков и идет на последнем, 16-м месте в турнирной таблице, находясь в зоне прямого вылета.
Источник: "Чемпионат"