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Дебютный гол Сальседо принес "Рубину" победу над "Факелом"

"Рубин" одолел на своем поле "Факел" в матче 13-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Рубин"
Форвард Эдди Сальседо отличился на 38-й минуте игры и принес хозяевам поля победу.

Отметим, этот гол 25-летнего итальянского нападающего стал для него дебютным за казанскую команду.

Чемпионат России

13 тур

Гол: Сальседо, 38.

"Рубин": Ставер, Тесленко, Вуячич, Арройо, Самошников (Рожков, 67), Лобов, Иву (Йочич, 58), Бабаев (Грипши, 58), Сааведра (Мальдонадо, 90+3), Ходжа, Сальседо (Моторин, 67).

"Факел": Обухов, Юрганов, Клейтон, Бардачёв, Багамаев, Альшин (Эль-Мхассани, 69), Ковалёв, Якимов (Нетфуллин, 70), Магомедов (Гиоргобиани, 77), Пуси (Турищев, 61), Кокшаров (Гнапи, 61).

Предупреждения: Альшин, 11, Кокшаров, 25, Иву, 35, Самошников, 57, Сааведра, 70, Бардачёв, 88.

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