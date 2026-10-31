Дебютный гол Сальседо принес "Рубину" победу над "Факелом"

Фото: ФК "Рубин"

Форвард Эдди Сальседо отличился на 38-й минуте игры и принес хозяевам поля победу.Отметим, этот гол 25-летнего итальянского нападающего стал для него дебютным за казанскую команду.: Сальседо, 38.: Ставер, Тесленко, Вуячич, Арройо, Самошников (Рожков, 67), Лобов, Иву (Йочич, 58), Бабаев (Грипши, 58), Сааведра (Мальдонадо, 90+3), Ходжа, Сальседо (Моторин, 67).: Обухов, Юрганов, Клейтон, Бардачёв, Багамаев, Альшин (Эль-Мхассани, 69), Ковалёв, Якимов (Нетфуллин, 70), Магомедов (Гиоргобиани, 77), Пуси (Турищев, 61), Кокшаров (Гнапи, 61).: Альшин, 11, Кокшаров, 25, Иву, 35, Самошников, 57, Сааведра, 70, Бардачёв, 88.