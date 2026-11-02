Аршавин высказался об отставке Черчесова из "Ахмата"

Фото: ФК "Ахмат"

Понятно, что всю команду не уберешь, поэтому обычно убирают тренера", - сказал Аршавин в эфире "Матч Премьер".

Андрей Аршавин понимает решение руководства расторгнуть соглашение со Станиславом Черчесовым, так как считает результат команды в текущем сезоне неудовлетворительным."Результат неудовлетворительный. Все понимают, что состав собран достаточно квалифицированный, не чтобы бороться за выживание. Станислав Саламович тоже достаточно хороший тренер. Поэтому были все основания, что "Ахмат" будет хорошо играть и находиться на верхних строчках. Но этого не случилось.На данный момент грозненский "Ахмат" занимает предпоследнее, пятнадцатое, место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 11 очков в 13 матчах.Станислав Черчесов был назначен главным тренером команды летом 2025 года. В этом сезоне под его руководством футболисты провели 18 встреч, одержали 3 победы, 5 раз сыграли вничью и потерпели 10 поражений во всех турнирах.