Аршавин высказался об отставке Черчесова из "Ахмата"

"Результат неудовлетворительный. Все понимают, что состав собран достаточно квалифицированный, не чтобы бороться за выживание. Станислав Саламович тоже достаточно хороший тренер. Поэтому были все основания, что "Ахмат" будет хорошо играть и находиться на верхних строчках. Но этого не случилось.
Понятно, что всю команду не уберешь, поэтому обычно убирают тренера", - сказал Аршавин в эфире "Матч Премьер".
На данный момент грозненский "Ахмат" занимает предпоследнее, пятнадцатое, место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 11 очков в 13 матчах.
Станислав Черчесов был назначен главным тренером команды летом 2025 года. В этом сезоне под его руководством футболисты провели 18 встреч, одержали 3 победы, 5 раз сыграли вничью и потерпели 10 поражений во всех турнирах.