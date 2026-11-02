Встреча пройдет в Самаре и начнется в 18:00 по московскому времени. Петербуржцы подходят к игре на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 27 очков после 12 матчей.
Лидирует московское "Динамо", набравшее 28 очков. Таким образом, победа над "Крыльями Советов" позволит "Зениту" обойти бело-голубых и выйти на первую строчку чемпионата.
Третье место занимает ЦСКА с 26 очками. В зоне прямого вылета располагаются "Ахмат" (11 очков) и "Факел" (6).
"Зенит" может снова возглавить таблицу РПЛ: расписание матчей на 2 ноября
Сегодня, 2 ноября, матчем "Крылья Советов" - "Зенит" завершится 13-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027.
Фото: ФК "Зенит"