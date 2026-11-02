Легионер "Балтики" сравнил РПЛ с чемпионатом Франции

Французский футболист "Балтики" Лорис Муйоколо сравнил РПЛ с Лигой 1.

Фото: ФК "Балтика"

"Уровень российского чемпионата примерно сопоставим с Лигой 1. Возможно, отдельные команды там чуть сильнее грандов РПЛ. А что касается футбола, то в РПЛ мяч гораздо быстрее ходит с фланга на фланг, игра не останавливается.