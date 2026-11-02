Легионер "Балтики" сравнил РПЛ с чемпионатом Франции

"Уровень российского чемпионата примерно сопоставим с Лигой 1. Возможно, отдельные команды там чуть сильнее грандов РПЛ. А что касается футбола, то в РПЛ мяч гораздо быстрее ходит с фланга на фланг, игра не останавливается.Во Франции же наоборот, больше пауз, все разбивается на эпизоды. И вот эта интенсивность, быстрое движение - это, наверное, главное отличие РПЛ от Лиги 1", - сказал Муйоколо в эфире "Матч ТВ".
Лорис Муйоколо выступал во французских "Лорьяне", "Бурк-ан-Бресе", "Родезе" и "Гренобле" в период с 2021 по 2026 год. В Лиге 1 защитник провел 2 матча, результативными действиями не отличился.
В начале августа футболист перешел в калининградскую "Балтику". На данный момент Муйоколо провел за клуб 9 встреч и забил 1 гол в Российской Премьер-Лиге. Соглашение 25-летнего игрока с командой рассчитано до конца июня 2030 года.