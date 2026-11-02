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"Торпедо" расторгло контракт со Сторожуком - источник

Московский клуб уволил главного тренера.
Фото: ФК "Торпедо"
По информации источника, московское "Торпедо" расторгает контракт с главным тренером Александром Сторожуком по соглашению сторон.

Вчера, 1 ноября, черно-белые упустили на последних минутах победу в матче 16-го тура Первой лиги над "КАМАЗом". Автозаводское дерби проходило в Набережных Челнах и завершилась вничью со счетом 1:1.

По итогам тура "Торпедо" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата и отстает от лидирующего "Нижнего Новгорода" на 14 очков.

Источник: "Чемпионат"

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