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ЗенитНе начат

Семак ответил, хочет ли он возглавить сборную России

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак ответил, есть ли у него нереализованная мечта возглавить сборную России.
Фото: ФК "Зенит"
Российский специалист обозначил, что пока не планирует работать в сборной.

"Пока нет. Помощником я уже поработал, знаю, что это такое. Работа тренера сборной очень сильно отличается от работы в клубе.
Всё-таки ближе клубный футбол? Пока да. Ты больше вовлечён, работа более насыщенная", - сказал Семак "Советскому спорту".

Сергей Семак является главным тренером петербургского "Зенита" с конца весны 2018 года. Вместе с клубом специалист выиграл 7 чемпионств, 2 Кубка и 6 Суперкубков России.

Семак работал ассистентом Леонида Слуцкого и Фабио Капелло в сборной России с 2014 по 2016 год.

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