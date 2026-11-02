Семак ответил, хочет ли он возглавить сборную России

"Пока нет. Помощником я уже поработал, знаю, что это такое. Работа тренера сборной очень сильно отличается от работы в клубе.Всё-таки ближе клубный футбол? Пока да. Ты больше вовлечён, работа более насыщенная", - сказал Семак "Советскому спорту".
Сергей Семак является главным тренером петербургского "Зенита" с конца весны 2018 года. Вместе с клубом специалист выиграл 7 чемпионств, 2 Кубка и 6 Суперкубков России.
Семак работал ассистентом Леонида Слуцкого и Фабио Капелло в сборной России с 2014 по 2016 год.