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В пользу "Зенита" назначили 2 пенальти за 5 минут в игре с "Крыльями Советов"

Арбитр назначил два пенальти в ворота "Крыльев Советов" за пять минут в матче РПЛ с "Зенитом".
Фото: кадр из трансляции
Оба одиннадцатиметровых были назначены за игру рукой защитников самарского клуба. Первый пенальти отбил голкипер "Крыльев" Никита Кокарев, второй удар реализовал форвард сине-бело-голубых Александр Соболев.

Встреча 13-го тура РПЛ проходит на "Солидарность Самара Арене". На момент написания новости счет - 1:0 в пользу "Зенита".

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