Оба одиннадцатиметровых были назначены за игру рукой защитников самарского клуба. Первый пенальти отбил голкипер "Крыльев" Никита Кокарев, второй удар реализовал форвард сине-бело-голубых Александр Соболев.
Встреча 13-го тура РПЛ проходит на "Солидарность Самара Арене". На момент написания новости счет - 1:0 в пользу "Зенита".
В пользу "Зенита" назначили 2 пенальти за 5 минут в игре с "Крыльями Советов"
Арбитр назначил два пенальти в ворота "Крыльев Советов" за пять минут в матче РПЛ с "Зенитом".
Фото: кадр из трансляции