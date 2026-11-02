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Агент Батракова рассказал, как игрока приняли в "Галатасарае"

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы россиянина Алексея Батракова, рассказал, как футболиста приняли в "Галатасарае".
Фото: ФК "Галатасарай"
Владимир Кузьмичев сообщил, что команда тепло встретила российского футболиста.

"Коллектив "Галатасарая" принял Лешу с первого дня очень доброжелательно. Все старались помогать и делают это по сей день.
Есть все необходимое, чтобы Алексей чувствовал себя комфортно в этой команде", - сказал Кузьмичев "Спорт-Экспрессу".

Алексей Батраков перешел в турецкий "Галатасарай" из российского "Локомотива" в августе. На данный момент атакующий полузащитник сыграл 11 матчей, забил 3 гола и отметился 3 результативными передачами. Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2031 года.

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