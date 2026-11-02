Агент Батракова рассказал, как игрока приняли в "Галатасарае"

"Коллектив "Галатасарая" принял Лешу с первого дня очень доброжелательно. Все старались помогать и делают это по сей день.Есть все необходимое, чтобы Алексей чувствовал себя комфортно в этой команде", - сказал Кузьмичев "Спорт-Экспрессу".
Алексей Батраков перешел в турецкий "Галатасарай" из российского "Локомотива" в августе. На данный момент атакующий полузащитник сыграл 11 матчей, забил 3 гола и отметился 3 результативными передачами. Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2031 года.