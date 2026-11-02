Агент Батракова рассказал, как игрока приняли в "Галатасарае"

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы россиянина Алексея Батракова, рассказал, как футболиста приняли в "Галатасарае".

Фото: ФК "Галатасарай"

"Коллектив "Галатасарая" принял Лешу с первого дня очень доброжелательно. Все старались помогать и делают это по сей день.