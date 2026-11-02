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Стало известно решение "Краснодара" по будущему Кордобы - источник

Стало известно, какие планы у "Краснодара" по будущему нападающего Джона Кордобы.
Фото: ФК "Краснодар"
По информации источника, на данный момент "Краснодар" не планирует предлагать новый контракт футболисту. Черно-зеленые активируют опцию продления соглашения с игроком еще на один сезон и возьмут время на обдумывание дальнейших действий.

Джон Кордоба защищает цвета "Краснодара" с июля 2021 года. В текущем сезоне за "быков" нападающий провел 11 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. Контракт футболиста с клубом истекает в конце июня 2027 года. Трансферная стоимость 33-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.

Источник: Telegram-канал "МЯЧ RU"

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