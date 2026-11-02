Алвес указал, что помешало ЦСКА в матче с "Оренбургом"

Фото: ФК ЦСКА

Но искусственное поле играет на руку "Оренбургу", их игре. Наша игра - это контроль мяча, передачи. Мы пытались играть, но мяч тормозил, не доходил до адресата. Поэтому не стал бы винить ЦСКА на 100% в такой игре", - сказал Алвес "Матч ТВ"

Матеус Алвес рассказал, что искусственное покрытие на стадионе "Газовик" помешало команде играть в свой футбол. Он ответил, что ничья не является удовлетворительным результатом."Ничья - не хороший для нас результат. Считаю, наша команда намного качественнее и квалифицированнее команды соперника.В воскресенье, 1 ноября, состоялся матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги между "Оренбургом" и московским ЦСКА. Встреча завершилась ничьей со счетом 0:0.На данный момент "армейцы" занимают третье место в чемпионате, набрав 26 очков. "Оренбург" располагается на восьмой строчке с 17 баллами в своем активе.