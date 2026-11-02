Гладилин: "Зенит" - единственная команда, которая имеет дух чемпионов

"Главный фаворит на чемпионство - "Зенит". Поначалу они теряли очки, но там была недооценка соперников. Сейчас они подняли боевой дух, бразильцы набрали форму.
"Зенит" - единственная команда, которая имеет дух победителя, чемпионов.Они будут спокойно набирать очки. А все остальные четыре команды будут бороться за другие места", - сказал Гладилин "Советскому спорту".
На данный момент "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 27 очков в 12 встречах. Сине-бело-голубые отстают от московского "Динамо", находящегося на первой строчке, на 1 балл.
В прошлом сезоне команда Сергея Семака выиграла чемпионат, набрав 68 очков.