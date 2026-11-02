Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Крылья Советов
0 - 3 0 3
ЗенитЗавершен

Гладилин: "Зенит" - единственная команда, которая имеет дух чемпионов

Бывший игрок и тренер "Спартака" Валерий Гладилин высоко оценил выступления "Зенита" в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
Валерий Гладилин считает петербургский клуб главным фаворитом на чемпионство РПЛ в этом сезоне. Он отметил, что сине-бело-голубые имеют дух победителя.

"Главный фаворит на чемпионство - "Зенит". Поначалу они теряли очки, но там была недооценка соперников. Сейчас они подняли боевой дух, бразильцы набрали форму.

"Зенит" - единственная команда, которая имеет дух победителя, чемпионов.
Они будут спокойно набирать очки. А все остальные четыре команды будут бороться за другие места", - сказал Гладилин "Советскому спорту".

На данный момент "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 27 очков в 12 встречах. Сине-бело-голубые отстают от московского "Динамо", находящегося на первой строчке, на 1 балл.

В прошлом сезоне команда Сергея Семака выиграла чемпионат, набрав 68 очков.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится