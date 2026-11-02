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ЗенитЗавершен

Дубль Соболева помог "Зениту" разгромить "Крылья Советов"

"Зенит" одержал разгромную победу над "Крыльями Советов" в 13-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 3:0.
Фото: ФК "Зенит"
Счет в матче открыл нападающий "Зенита" Александр Соболев, реализовав одиннадцатиметровый удар на 26-й минуте. Во втором тайме форвард удвоил преимущество, забив с игры. Третий мяч в сетку "Крыльев Советов" отправил опорный полузащитник сине-бело-голубых Артем Карпукас. Итоговый счет - 3:0 в пользу гостей.

На 20-й минуте встречи арбитр назначил пенальти в ворота самарцев, который отбил Никита Кокарев. Оба одиннадцатиметровых были поставлены за игру рукой.

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Голы: Соболев, 26 (пен), 67, Карпукас, 73.

Нереализованный пенальти: Соболев, 21 (вратарь).

"Крылья Советов": Кокарев, Печенин, Божин, Чернов, Фернандес, Костанца (Вега, 78), Горшков, Витюгов (Баньяц, 64), Рассказов (Шитов, 64), Салтыков (Ахметов, 83), Рахманович (Чесноков, 78).

"Зенит": Москвичёв, Сантос, Андраде, Нино, Барриос (Алип, 74), Мантуан (Вега, 74), Карпукас, Луис Энрике (Кондаков, 79), Джон Джон (Педро, 63), Соболев (Фелипе Аугусто, 79), Глушенков.

Предупреждения: Салтыков, 37, Божин, 54, Барриос, 58, Фернандес, 65, Горшков, 70, Вега, 81.

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